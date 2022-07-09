Луганск, , 14:43 — REGNUM В субботу, 9 июля, на территории мемориального комплекса «Не забудем, не простим», который находится на окраине Луганска, были захоронены останки более чем 30 человек, погибших в результате пожара в захваченном украинскими нацистами доме престарелых и инвалидов в посёлке Старая Краснянка около города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 июля сообщает РИА Новости.

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«Сегодня мы предаем земле останки мученически погибших подопечных дома приюта для инвалидов и стариков города Кременная Луганской Народной Республики. Это жертвы нацизма, которые были жестоко убиты вооруженными формированиями Украины», — заявила в ходе церемонии захоронения помощник главы ЛНР Анна Сорока.

Также она рассказала, что киевские боевики использовали подопечных интерната в качестве живого щита и не давали им уйти с его территории, а затем оборудовали в доме престарелых огневые точки.

«Старики лежали беспомощные на кроватях, под этими кроватями, в конечном итоге в страшных муках они погибли в огне, после того как сдетонировала машина с боеприпасами, которую украинские солдаты подогнали впритык к входу этого помещения», — добавила помощник главы ЛНР.

Кроме того, Сорока уточнила, что земле был преданы останки свыше 30 человек, которые были найдены в сгоревшем интернате.

Отметим, ранее в МВД ЛНР сообщили о том, что около 50 человек погибли во время пожара в интернате для престарелых и инвалидов, захваченном украинскими боевиками около города Кременная в ЛНР.