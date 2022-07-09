Донецк, , 14:42 — REGNUM ВСУ выпустили по Александровке 8 мин. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:25 — н.п. Марьинка — н.п. Александровка: выпущено 8 мин калибра 82 мм», — отмечается в сообщении.

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