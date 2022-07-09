Рим, 9 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. На месте обвала ледника и схода лавины в итальянских Доломитовых Альпах спасатели обнаружили останки последней 11-й жертвы катастрофы, передает 9 июля il Gazzettino.

Альпы

Личность последнего погибшего удалось установить благодаря анализу ДНК: в общей сложности жертвами обрушения стало 9 итальянцев и двое туристов из Чехии.

Обвал ледника в горном массиве Мармолада вызвал лавину, накрывшую склон горы, по которому на вершину 3 июля поднимались группы туристов.

Причиной трагедии называются аномальные погодные условия.