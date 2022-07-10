Гори, Грузия, , 14:23 — REGNUM В грузинском городе Гори в течение ночи было демонтировано значительное количество торговых ларьков, сообщает 9 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ларёк Diego Grez

Утром десятки торговцев, направившихся, как всегда, к своим ларькам, ждал крайне неприятный сюрприз. Выснилось, что их рабочием места были ликвидированы по распоряжению городской мэрии.

Мэрия уже высылала предупреждение о закрытии ларьков и даже предлагала альтернативную территорию для торговли. Однако торговцы почитали эту территорию крайне неудачной для своей деятельности, так как она она находилась в неудобном месте для покупателей, и их количество поэтому должно было неминуемо снизиться.

Многие торговавшие в ларьках люди сейчас находятся в полной панике и отчаянии, так как эта мелкая торговля являлась единственным источником существования их семей.