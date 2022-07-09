Донецк, , 14:31 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:05 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда из 122 мм; ️14:06 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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