Москва, 9 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Заключенных, отбывающих наказание в харьковских исправительных учреждениях, набирают в бригаду территориальной обороны в Харькове из-за потерь и частых случаев дезертирства вооружённые украинские формирования. Об этом 9 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города», — сказал он.

Также Конашенков отметил, что ударом Воздушно-космических сил (ВКС) России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады киевских боевиков в районе населенного пункта Соледар было уничтожено свыше 30% военнослужащих и выведена из строя большая часть артиллерийских орудий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что ангар с американскими гаубицами M777 вооруженных украинских формирований, из которых они обстреливали Донецк, уничтожили высокоточным оружием в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВКС РФ.