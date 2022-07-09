Москва, 9 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Творческую составляющую жизни театра «Современник» будет определять сформированный художественный совет под председательством народного артиста России Владислава Ветрова. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Леонид Корсаков. Чистопрудный бульвар. Театр -Современник-. 1975-79

В конце июня 2022 года стало известно об упразднении должности художественного руководителя театра «Современник». Вместо худрука за творческую часть будет отвечать художественный совет, который начал работу 8 июля.

«Подобный опыт знаком «Современнику»: в 1970 году, после ухода во МХАТ Олега Ефремова, труппой была избрана коллегия», — отметили в театре.

Председателем худсовета стал Владислав Ветров, работающий в труппе театра с 2002 года. В состав художественного совета также вошли Алёна Бабенко, Сергей Гирин, Светлана Иванова, Людмила Крылова, Полина Рашкина, Иван Стебунов и Александр Хованский.