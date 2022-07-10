Тбилиси, 10 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Грузии по-прежнему остается сложной, сообщает 8 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Число людей, инфицированных коронавирусом, растет с каждым днем. По состоянию на 5 июля, только за последнюю неделю число подтвержденных случаев превысило 2500.

На фоне сокращения центров приема пациентов с коронавирусом большинство клиник все ещё говорят о переполненности. Специалисты утверждают, что увеличение числа инфицированных людей было вызвано циркуляцией новых штаммов в стране:

«В последние недели эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Число новых случаев, число госпитализированных людей увеличилось, что связано с тем, что в стране циркулируют новые подсемейства омикронов BA4 и BA5, которые характеризуются гораздо более быстрым заражением и высокой госпитализацией, чем это было в последние недели», — сказала эпидемиолог Майя Кашия.

Она также отметил, что одной из основных причин увеличения числа случаев заболевания является приостановка процесса иммунизации в стране:

«К сожалению, процесс иммунизации в стране приостановлен, и, грубо говоря, это личная ответственность каждого человека», — сказала Кашия