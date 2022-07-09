Москва, 9 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Небылицы о якобы «изоляции» министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече глава МИД стран — участниц «Большой двадцатки» (G20), которая проходит в Индонезии, сочиняет государственный секретарь США Энтони Блинкен для того, чтобы оправдать собственный провал на этих переговорах. Об этом 9 июля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — указала российский дипломат.

«Нам же рассказывали, как вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию. И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрация обречена на бесславный конец», — добавила Захарова

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проведение министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии большей части переговоров не в помещении, а вне его пределов, якобы свидетельствует о неготовности Москвы к разговору, являются несусветной чушью.