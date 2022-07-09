Донецк, 9 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Новобахмутовке 6 мин. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Минеральное из БМ-21 «Град».