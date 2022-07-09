Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM В Екатеринбурге каждый год увеличивается количество многодетных семей. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев после слов депутата Госдумы Анатолия Вассермана (СРЗП) о том, что этот город наряду с Москвой и Петербургом является центром гомосексуализма.

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«Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне не понятно. Возможно, магистр сам сможет объяснить», — сказано в губернаторском телеграм-канале. Там же содержится приглашение Вассерману посетить город и рассказать, в чём его отличие от других.

Как сообщало ИА REGNUM, своё заявление Вассерман посчитал, что в этих трёх городах проживает наибольшая концентрация людей, придерживающихся однополых отношений. Также он высказался за то, чтобы запретить пропаганду нетрадиционных ценностей.

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