Москва, 9 июля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В богослужениях в Москве в честь одного из главных праздников ислама — Курбан-байрама — приняли участие порядка 260 тыс. человек. Об этом 9 июля рассказал руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы России Виталий Сучков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курбан-байрам

«Приняли участие в богослужениях около 260 тыс., все прошло спокойно, без происшествий. Около Соборной мечети было около 100 тыс. верующих», — приводит его слова ТАСС.

Также Сучков напомнил, что в 2021 году из-за пандемии COVID-19 в Москве не было организованных массовых богослужений по поводу этого праздника и из мечети велась трансляция.

При этом отмечается, что в Московской области было выделено 64 места для праздничных богослужений по поводу Курбан-байрама, в которых, по данным религиозных организаций, принимало участие почти 155 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что Россию в ее действиях против творящих «страшные дела» массово поддерживает исламский мир, при том что действия западных стран в течение последних десятилетий были направлены на унижение мусульман.