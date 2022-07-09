Москва, 9 июля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Москва, Петербург и Екатеринбург являются городами России с наибольшим количеством людей, придерживающихся однополой любви. Об этом заявил журналистам депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП).

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

Он отметил, что центрами таких отношений являются, как правило, мегаполисы. «В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — цитирует его ФАН.

Вассерман высказал мнение, что в этих городах уровень психологической нормы намного ниже рекомендуемого. И у местных жителей это вызывает античеловеческое половое поведение. Ставить их в условия дополнительного соблазна депутат не считает возможным. «Поэтому запрет на пропаганду нетрадиционщины крайне необходим», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о провале всех попыток навязать России чуждые ценности. Так, после выхода страны из совета Европы в прошлом остались требования узаконить однополые браки. Также он высказался за запрет пропаганды нетрадиционных ценностей.