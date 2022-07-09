Буэнос-Айрес, 9 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Курс доллара на черном рынке в Аргентине достиг рекорда в 300 аргентинских песо. Это тревожный звонок для экономической команды нового министра экономики страны, которая еще окончательно не сформирована, пишет 9 июля El Perfil.

Флаг Аргентины

Накануне «синий» доллар (курс черного рынка) поднялся до 300 песо, что является новым рекордом. Разрыв между неофициальным курсом доллара и официальным оптовым обменным курсом составляет порядка 112%. 1 июля это соотношение составляло 99,7%.

При таком темпе роста курса доллара источники издания согласились, что наценка может составить до 30% в неделю. Данная ситуация затрагивает все отрасли, что усугубляет ситуацию с получением поставок из-за того, что цены на них растут из-за международного контекста и стоимости энергии.