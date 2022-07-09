Москва, , 13:51 — REGNUM Средняя стоимость новых автомобилей с механической и автоматической коробкой переключения передач на российском рынке в июне 2022 года отличается на 420 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «СберАвто».

Коробка передач Виталий Архиреев © ИА REGNUM

По данным «СберАвто», новые автомобили с «механикой» в июне текущего 2022 года в среднем стоили 1,28 млн рублей. Средняя цена моделей с «автоматом» за этот месяц составила 1,7 млн рублей. На вторичном рынке автомобиль с механической коробкой в среднем стоил 720 тыс. рублей, с автоматической — 985 тыс. рублей.

Общая доля автомобилей с «механикой» на российском рынке сократилась до 38%. Самыми популярными марками авто с механической коробкой стали Lada, Renault и Kia. Среди автомобилей с АКП самыми популярными брендами стали Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota.

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