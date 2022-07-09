Донецк, , 13:47 — REGNUM ВСУ обстреляли Минеральное из БМ-21 «Град». Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:35 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по Донецку со стороны ВСУ выпущено 10 снарядов.

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