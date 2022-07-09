Москва, , 13:45 — REGNUM Источник из приближенного круга Аллы Пугачевой заявил, что певица чувствует себя хорошо, проблем со здоровьем нет, передает mk.ru.

Алла Пугачева (сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc

«Конечно, Пугачевой не 18 лет и стометровку на время она, скорее всего, не пробежит. А если и пробежит — это время вряд ли окажется рекордным. Но Алла для своего возраста чувствует себя скорее замечательно, чем просто терпимо», — отметил он.

Ранее поэт-песенник Илья Резник заявил, что певица Алла Пугачева уехала в Израиль для лечения. Художник Никас Сафронов при этом сообщил, что переживает за уехавшую из России певицу, так как артистка могла столкнуться с проблемами со здоровьем после отъезда.

Ранее на концерте в городе Хайфе в Израиле юморист Максим Галкин исполнил песню про возвращение на родину как «награду за былые муки». Видеофрагмент его выступления появился в соцсетях.

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