Венеция, Италия, , 13:41 — REGNUM Португальский форвард футбольного клуба «Венеция» Луиш Нани покинул свою команду. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба венецианского клуба.

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Уточняется, что «Венеция» и 35-летний португальский футболист разорвали его контракт по обоюдному согласию.

При этом нападающий перешёл в команду на правах свободного агента и до этого выступал в клубе североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Орландо».

Отметим, в составе «Венеции» Луиш Нани сыграл в десяти матчах, отличившись в них одной результативной передачей.