Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:39 — REGNUM Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны, передает 9 июля Adaderana.

Готабая Раджапакса Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка

«Раджапакса сказал премьер-министру Ранилу Викремесингхе, что он будет уважать любое решение, принятое на встрече лидеров партии», — отметили в канцелярии.

Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами.

Возможно, Раджапакса в данный момент уже покинул свою страну на самолёте, заявил ранее экс-посол островного государства в России Удаянга Виратунга, находящийся в Коломбо.

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