Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля 2022, 13:39 — REGNUM Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны, передает 9 июля Adaderana.
«Раджапакса сказал премьер-министру Ранилу Викремесингхе, что он будет уважать любое решение, принятое на встрече лидеров партии», — отметили в канцелярии.
Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами.
Возможно, Раджапакса в данный момент уже покинул свою страну на самолёте, заявил ранее экс-посол островного государства в России Удаянга Виратунга, находящийся в Коломбо.
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