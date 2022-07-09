Братск, Иркутская область, 9 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области 9 июля сообщила о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении осуждённых одного из исправительных учреждений расположенного на территории Братского района.

Pixabay.com Насилие

Установлено, что в ночь с 19 на 20 июня 2022 года группа отрицательно настроенных осужденных, в целях дезорганизации деятельности исправительного учреждения, применили насилие в отношении нескольких осужденных с целью воспрепятствования соблюдению ими установленного порядка отбывания уголовного наказания и их исправлению. Пострадавшим были причинены телесные повреждения, один из которых в дальнейшем скончался в лечебном учреждении.

Материалы проверки прокуратура направила в органы Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

По факту смерти осужденного ранее следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года был арестован начальник иркутского СИЗО-6. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством»).

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