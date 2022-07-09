Магнитогорск, Челябинская область, , 13:30 — REGNUM Житель Магнитогорска Челябинской области осуждён за дачу взятки для неисполнения назначенного ему судом наказания в виде обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Freesmi.by

По данным следствия, ранее мужчина был осуждён за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ. Однако он перевёл одному из сотрудников учреждения, в которое его направили, 13 тыс. рублей, чтобы избежать работ.

Но преступление было раскрыто. За дачу взятки челябинца осудили к двум годам колонии с таким же испытательным сроком.