Пекин, 9 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Фумио Кисиде после гибели Синдзо Абэ, передает 9 июля Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

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От имени правительства КНР, всего китайского народа и от себя лично Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Синдзо Абэ, также выразил искренние соболезнования семье экс-премьер-министра Японии.

Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань также направили телеграмму с соболезнованиями вдове бывшего премьер-министра Акиэ Абэ.

Нападение на Синдзо Абэ произошло 8 июля в городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший — 41-летний Тэцуя Ямагами — произвел два выстрела.

Медики назвали возможной причиной смерти политика потерю крови. Ему было 67 лет.