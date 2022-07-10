Тбилиси, , 13:53 — REGNUM Сотрудники департамента экологического надзора Грузии с 1 января по 30 июня 2022 года выявили 1 705 фактов незаконного лесопользования, сообщает 8 июля sknews. ge.

Вырубка леса

Среди них 1 369 фактов связано с незаконной добычей и транспортировкой древесины, а 336 — с нарушениями технических регламентов на лесопильных заводах и их незаконной работе. Из числа правонарушений 135 фактов содержат признаки уголовного преступления.

Наибольшее количество случаев незаконной добычи и транспортировки древесины — 417 фактов — было выявлено на территории регионального подразделения Кахетии.

Нарушения были выявлены и в столице. За шесть месяцев текущего года сотрудники департамента экологического надзора предотвратили 12 фактов незаконной вырубки и транспортировки леса в Тбилиси.

В общей сложности было изъято незаконно добытые 3 934 кубометра древесины.

За тот же период было зафиксировано 287 фактов нарушения технических регламентов лесопильных заводов. Кроме того, было демонтировано 49 незарегистрированных лесопилок.