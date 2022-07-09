Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Два корабля ВМС Шри-Ланки покинули порт Коломбо с неустановленными лицами на борту, передает 9 июля Adaderana.

Dinil Samarasinha Катера ВМС Шри-Ланки

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Начальник порта в Коломбо сообщил, что группа высадилась на борт корабля ВМС Шри-Ланки «Синдурала» и корабля ВМС Шри-Ланки «Гаджабаху» и покинула порт.

Ранее многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

Ранения в результате протестов получили более 30 человек.