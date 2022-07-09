Барнаул, , 13:19 — REGNUM В Барнауле 10 июля, в честь Дня семьи, любви и верности, состоится 23-й краевой забег младенцев для детей 0-5 лет. Организаторы данного мероприятия выступила Алтайская краевая общественная организация в поддержку семьи, материнства и детства «Мамочки22», сообщает пресс-центр городской мэрии.

Младенец Департамент ЗАГС Забайкалья

Младшие участники будут проходить дистанцию пять метров традиционно — без препятствий, малыши постарше — через расположенные на дорожках соревнований тоннели, более старшие детки устроят «заезд» на беговелах, «скачки» на лошадках, бег в мешках.

Трое лидеров в каждой пятерке участников будут получать настоящие спортивные медали: золото, серебро, бронзу с эмблемой Забега младенцев, а главные победители — кубки с фигуркой-символом мероприятия. Все участники получат памятные дипломы и ценные призы. На Забеге состоится конкурс на лучший костюм участника, на самую яркую группу поддержки, на необычные приманки для привлечения детей к финишу.

Гостей праздника также ждут веселая семейная шоу-программа, игровая зона для малышей 0+, интерактивные площадки для детей всех возрастов, розыгрыши ценных призов.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, устанавливающий 8 июля Днём семьи, любви и верности, президент России Владимир Путин подписал в конце июня 2022 года. Отмечается, что такое решение было принято в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.