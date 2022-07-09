Москва, , 13:19 — REGNUM Ангар с американскими гаубицами M777 вооруженных украинских формирований, из которых они обстреливали Донецк, уничтожили высокоточным оружием в Донецкой Народной Республике (ДНР) Воздушно-космические силы (ВКС) РФ. Об этом 9 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30-ти украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — сказал он

Помимо этого, Конашенков рассказал, что также российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 22 пункта управления, 72 района с подразделениями артиллерии на огневых позициях и 117 районов сосредоточений живой силы и военной техники украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Запорожской области обратилась к правительству России с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации с газоснабжением.