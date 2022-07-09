Донецк, , 13:13 — REGNUM По Донецку со стороны ВСУ выпущено 10 снарядов. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:50 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Горловке еще 5 «натовских» снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Горловке еще 5 «натовских» снарядов