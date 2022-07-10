Тбилиси, , 13:49 — REGNUM Мэр Тбилиси и по совместительству генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе обвинил значительную часть оппозиции в том, что она не хочет добиваться «деполяризации», сообщает 9 июля грузинский телеканал «Рустави 2».

Каха Каладзе Gd.ge

По словам мэра, правительство сделает все для того, чтобы все 12 рекомендаций Еврокомиссии были выполнены.

«Я не уверен, что они предпримут конкретные шаги по деполяризации. Это одно из самых важных требований и оговорок в плане из 12 пунктов. Мы готовы предпринять конкретные шаги для этого, потому что сегодня наша страна нуждается в этом больше всего, и это должно быть сделано для того, чтобы Грузия получила статус кандидата. Давайте посмотрим, я не хочу делать предварительных оценок. Я не уверен, что все предпримут шаги и будут конструктивны, но есть те, кто хочет деполяризации», — сказал Каха Каладзе.

Напомним, что Европейская комиссия в качестве условия для принятия Грузии в кандадаты в члены ЕС предъявила грузинскому правительству список из 12 обязательных для выполнения требований.