Нижний Новгород, 9 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. При столкновении катера с баржей на Волге в Нижегородской области погиб один человек, передает Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ.

Vladimir Menkov Волга

«8 июля около 23:30 на реке Волга напротив с. Макарьево произошло столкновение моторной лодки и баржи, двигавшейся по середине реки. Управлявший катером мужчина скончался, лодка затонула, баржа повреждений не получила», — отмечается в сообщении.

Проводится проверка, причины ЧП устанавливаются.