Горно-Алтайск, 9 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Республике Алтай выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые носители зарегистрированы в Майминском и Кош-Агачском районах, а также в Горно-Алтайске. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 671. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 33 966 человек.

«Под медицинским наблюдением находится 27 человек. За весь период снято с медицинского наблюдения 635 934 человека, выдано 75 531 постановление, 3845 предписаний», — отметили в ведомстве.