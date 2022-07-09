Кемерово, 9 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Причины гибели одного из горноспасателей, который участвовал в поисково-спасательной операции на кузбасской шахте «Распадская-Коксовая», пока неизвестны. Об этом сообщил первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

Ako.ru В шахте

«Это случилось в составе звена, — сказал он во время пресс-подхода на празднике по случаю 100-летия ВГСЧ в Кузбассе. Его слова приводит сайт Ngs42.ru. — Все остальные чувствуют себя хорошо. Безусловно, причину уже установит экспертиза. Пока мы больше ничего не можем вам добавить, кроме одного: мы своих не бросаем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе во время поиска шахтёра умер горноспасатель.