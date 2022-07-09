Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Голливудская актриса Кирстен Данст вышла замуж за Джесси Племонса через 5 лет после помолвки, пишет Page Six.

Торжество состоялось 2 июля на Ямайке.

Артисты познакомились на съемках второго сезона сериала «Фарго», в котором играли женатую пару. В январе 2017 г. стало известно об их помолвке — Кирстен Данст тогда появилась на красной ковровой дорожке церемонии вручения премии «Золотой глобус» с кольцом.

3 мая 2018 г. актриса впервые стала матерью, она родила сына. В мае 2021 г. у пары появился на свет еще один мальчик.