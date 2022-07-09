Санкт-Петербург,
9 июля 2022, 13:24 — REGNUM Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в матче легенд. Встреча прошла в преддверии OLIMPBET Суперкубка России на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
Болельщики «Зенита» во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Актер Михаил Боярский
Дарья Драй © ИА REGNUM
В состав легенд «Зенита» вошли: Юрий Окрошидзе, Валерий Цветков, Алексей Игонин, Александр Анюков, Андрей Аршавин, Андрей Кобелев, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Дмитрий Радченко, Александр Кержаков, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Спивак, Олег Власов, Денис Угаров, Павел Погребняк, Евгений Тарасов.
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболисты Александр Кержаков и Константин Зырянов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Александр Анюков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Владимир Быстров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Александр Кержаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Анатолий Тимощук
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Роман Широков после забитого гола
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Роман Широков после забитого гола
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Андрей Аршавин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь Юрий Окрошидзе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Владимир Быстров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Андрей Аршавин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Легендами «Спартака» стали: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Константин Головской, Дмитрий Комбаров, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Александр Ширко, Никита Баженов, Максим Бузникин, Эдуард Мор, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Валерий Шмаров.
Футболист Александр Кержаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Алексей Игонин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Андрей Аршавин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Александр Самедов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Андрей Аршавин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Александр Самедов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Анатолий Тимощук
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Футболист Анатолий Тимощук
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь Юрий Окрошидзе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков.
Футболист Павел Погребняк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Актер Михаил Боярский, футболист Александр Кержаков и спортивный комментатор Геннадий Орлов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки «Зенита» после победы в матче
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки «Зенита» после победы в матче
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки «Зенита»и актер Михаил Боярский после победы в матче
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки «Зенита» после победы в матче
Дарья Драй © ИА REGNUM
9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч пройдёт на «Газпром Арене» в 19:00 по московскому времени. Ожидается до 60 тысяч зрителей.