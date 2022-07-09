9 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в матче легенд. Встреча прошла в преддверии OLIMPBET Суперкубка России на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Болельщики «Зенита» во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский Дарья Драй © ИА REGNUM

Актер Михаил Боярский Дарья Драй © ИА REGNUM

В состав легенд «Зенита» вошли: Юрий Окрошидзе, Валерий Цветков, Алексей Игонин, Александр Анюков, Андрей Аршавин, Андрей Кобелев, Владимир Быстров, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Дмитрий Радченко, Александр Кержаков, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Спивак, Олег Власов, Денис Угаров, Павел Погребняк, Евгений Тарасов.

Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболисты Александр Кержаков и Константин Зырянов Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Александр Анюков Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Владимир Быстров Дарья Драй © ИА REGNUM Футболист Александр Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Анатолий Тимощук Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Роман Широков после забитого гола Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Роман Широков после забитого гола Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Андрей Аршавин Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь Юрий Окрошидзе Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Владимир Быстров Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Андрей Аршавин Дарья Драй © ИА REGNUM

Актеры Сергей Мигицко и Михаил Боярский Дарья Драй © ИА REGNUM

Легендами «Спартака» стали: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Константин Головской, Дмитрий Комбаров, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Александр Ширко, Никита Баженов, Максим Бузникин, Эдуард Мор, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Валерий Шмаров.

Футболист Александр Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM Футболист Алексей Игонин Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Андрей Аршавин Дарья Драй © ИА REGNUM Футболист Александр Самедов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Андрей Аршавин Дарья Драй © ИА REGNUM Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Александр Самедов Дарья Драй © ИА REGNUM Футболист Анатолий Тимощук Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч легенд Pari по футболу — «Зенит» — «Спартак» Дарья Драй © ИА REGNUM

Футболист Анатолий Тимощук Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь Юрий Окрошидзе Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. В составе «Зенита» отличились Роман Широков и Александр Кержаков.

Футболист Павел Погребняк Дарья Драй © ИА REGNUM

Актер Михаил Боярский, футболист Александр Кержаков и спортивный комментатор Геннадий Орлов Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки «Зенита» после победы в матче Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки «Зенита» после победы в матче Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки «Зенита»и актер Михаил Боярский после победы в матче Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки «Зенита» после победы в матче Дарья Драй © ИА REGNUM

9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч пройдёт на «Газпром Арене» в 19:00 по московскому времени. Ожидается до 60 тысяч зрителей.