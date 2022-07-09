Новоалтайск, Алтайский край, , 13:00 — REGNUM На привокзальной площади Новоалтайска установили памятник воинам-интернационалистам, исполнявшим свой долг за пределами Отечества, сообщает 9 июля сайт правительства Алтайского края.

В Алтайском крае установили памятник воинам-интернационалистам Правительство Алтайского края

В ходе торжественной церемонии глава города Владимир Бодунов подчеркнул, что место для памятника выбрано неслучайно — с этой площади воины уезжали в места боевых действий, сюда же они возвращались. Заложенный камень символизирует их мужество и силу воли.

«Этот мемориал призван напоминать всем нам об участниках боевых операций, живущих рядом с нами и погибших на полях сражений. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм. Спасибо вам и низкий поклон!» — подчеркнул депутат Барнаульской городской Думы, председатель Координационного совета Общероссийских ветеранских организаций Алтайского края Сергей Завалихин.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в посёлке Зимовники Ростовской области состоялась церемония открытия памятника ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооружённых конфликтов.

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