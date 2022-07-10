Тбилиси, 10 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия, находящийся с визитом в США, выразил надежду на освоение грузинскими виноделами американского рынка, сообщает 9 июля Первый канал грузинского телевидения.

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Министр провел встречи с грузинскими экспортёрами вина, владельцами магазинов и представителями маркетинговых компаний в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Шамугия выразил надежду, что в сотрудничестве с Национальным агентством вина Грузии американские маркетинговые компании будет активно работать над планами маркетинга и продвижения, направленными на повышение осведомленности о грузинском вине на рынке США, что, несомненно, повлияет на рост экспортных продаж грузинского вина.

«Наша стратегическая цель — создать и утвердить грузинское вино как глобальный бренд, популяризировать его в сегменте массового потребления. Мы считаем, что сейчас наступил уникальный момент, когда грузинский винодельческий сектор готов сделать амбициозное заявление в Америке. Мы надеемся, что запланированные мероприятия привлекут аудиторию и вызовут больший интерес к Грузии и грузинскому вину», — заявил Шамугия.

Шамугия вместе с послом Грузии в США Давидом Залкалиани заинтересовались показателями продаж и существующим потенциалом грузинского вина в винном магазине «Bach 13», расположенном в Вашингтоне. Как отметил владелец магазина Гига Григолия, магазин предлагает американским покупателям вина и другие алкогольные напитки 30 грузинских компаний-производителей. В последнее время интерес к грузинскому вину возрос, что играет важную роль в восьмитысячелетней истории грузинского вина.