Кемерово, 9 июля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершилось празднование 100-летия Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). В нём участвовали специалисты из 17 стран мира, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Mchs.ru Горноспасатели

В рамках празднования на Московской площади Кемерова работала выставка техники и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций на шахтах и разрезах, перспективные образцы горноспасательного оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по итогам пяти дней состязаний пьедестал почёта Всероссийских соревнований горноспасателей оказался за военизированными горноспасательными отрядами из Кузбасса.

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