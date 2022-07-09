Щецин, Польша, 9 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Антиукраинскую акцию провели в ходе матча с футбольным клубом «Рейкьявик» матча Лиги конференций УЕФА болельщики команды «Погонь» из Щецина. Об этом 9 июля сообщил политолог Матеуш Пискорский в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Волынская резня

На опубликованной Пискорским фотографии видно, что фанаты вывесили на одной из трибун банер с надписью: «Волынь 1943. Помним!». При этом политолог уточнил, что многие СМИ возмутились этой акцией, решив связать эти события с некоей «российской провокацией».

Также он напомнил, что среди жертв Волынской резни были и поляки, и люди других национальностей, включая украинцев.

«Осуждение нас за напоминание об этом свидетельствует лишь об авторах голосов возмущения. Это необандеровцы, восхваляющие или отрицающие», — подчеркнул Пискорский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая газета Welt написала, что США и европейские союзники ведут тайные консультации для нахождения дипломатических путей окончания конфликта на Украине.