София, , 12:44 — REGNUM По меньшей мере, один человек пострадал в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в центре столицы Болгарии Софии. Об этом 9 июля сообщает БТВ.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 9 июля, когда троллейбус врезался в павильон остановки общественного транспорта. Причины аварии выясняются.

Напомним, ранее мэрия Софии потребовала дополнительные бюджетные ассигнования на закупку нового подвижного состава для городских автотранспортных предприятий. Соответствующий столичный парк изношен на 70 процентов.