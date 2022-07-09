Москва, , 12:43 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 239 самолетов и 137 вертолетов. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

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Также уничтожены 1503 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 353 ЗРК, 3994 танков и других боевых бронемашин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 4099 единиц специальной военной автомобильной техники, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов.

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