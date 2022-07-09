Москва, , 12:43 — REGNUM Строительство объектов второй очереди космодрома Восточный ведётся в соответствии с графиком, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Строительство космодрома «Восточный» Roscosmos.ru

Глава Роскосмоса рассказал, что недавно вернулся с космодрома в Амурской области, где ведётся строительство стартового комплекса под новые ракеты-носители «Ангара». Он отметил, что темпы строительства вписываются в установленный график.

«К концу года она [стройка] завершится, Россия получит второй стартовый комплекс на Восточном», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что после этого с космодрома в Амурской области можно будет запускать ракеты с полезной нагрузкой от 3 тонн до 27 тонн.

В рамках первой очереди строительства на космодроме Восточный создан стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» лёгкого и среднего классов. Главным объектом строительства второй очереди является стартовый комплекс под ракеты-носители «Ангара». Первый запуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный запланирован на декабрь 2023 года.

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