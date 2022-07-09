Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:43 — REGNUM В Новокузнецке организована проверка по факту обрушения плиты в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Напомним, что 7 июля во время капитального ремонта крыши жилого дома по улице Транспортная произошло обрушение плиты, которая пробила потолочное покрытие и рухнула в прихожую жилой квартиры. Пострадавших нет.

«В настоящее время прокуратурой организована и проводится проверка соблюдения градостроительного законодательства, строительных правил и норм, — уточнили в ведомстве. — При наличии оснований будут приняты меры реагирования».

Отмечается, что ситуация находится на контроле районной прокуратуры.

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