Владивосток, , 12:41 — REGNUM На базе бригады морской пехоты в Приморском крае создают отряд добровольческий отряд «Тигр», который будет участвовать в спецоперации Вооружённых сил России по денацификации Украины. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба правительства региона.

Специальная военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что, по данным пресс-службы, отряд формируется на базе 155-й бригады морской пехоты и те, кто хотят войти в его состав, в течение месяца пройдут два этапа подготовки на военных полигонах Бамбурово и Горностай.

Также указывается, что те из добровольцев, кто сможет сдать экзамен и получить берет морпеха, поедут на Украину в командировку в составе 155-й бригады морской пехоты. При этом уточняется, что глава региона Олег Кожемяко 9 июля посетил полигон Горностай, где вместе с добровольцами принял участие в стрельбах из автомата АКС-74М.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили, что из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города.