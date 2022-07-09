Москва, , 12:41 — REGNUM Самолетами Су-35с и МиГ-31бм ВКС России в районах н. п. Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 воздушных сил Украины. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

Су-25 Александр Погожев © ИА REGNUM

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Кроме того, российскими средствами ПВО за сутки уничтожены 15 украинских БПЛА в районах н. п. Долгенькое, Зеленое, Бражковка, Пески-Радьковские, Яковенково, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск ДНР.

В районах н. п. Долгенькое Харьковской области и Горное ДНР перехвачено 6 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

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