Москва, , 12:38 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

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Склады уничтожены в районах н. п. Першетравневое Днепропетровской области, Бахмутское и Северск ДНР, Висунск Николаевской области, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области.

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