Вена, , 13:35 — REGNUM Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер во время встречи в Вене с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили выступил с достаточно резкими антироссийскими заявлениями, сообщает 8 июля gov. ge.

Карл Нехаммер Bundesministerium für Finanzen

«Война в России изменила Европу. Если вы посмотрите на Европу, на европейскую архитектуру, то два европейских государства, Швеция и Финляндия, решили вступить в НАТО. Обе страны граничат с Россией, и дискуссия о том, как обеспечить безопасность этих стран, по крайней мере, путем членства в НАТО, ускорилась. Три страны сейчас нейтральны — Австрия, Ирландия и Мальта, и есть Кипр, который не объединен в альянсы. Взгляды на безопасность изменились, НАТО изменилось, и на самом деле все это демонстрирует, что стратегия российского президента не увенчалась успехом. Он получил более крупное НАТО на границе, более сильное НАТО и НАТО, которое готово вкладывать гораздо больше денег в вооружения, чем это было раньше. Это фактически означает, что в результате глобальные стратегические цели России не будут достигнуты», — сказал Нехаммер.

Напомним, что с 1955 Австрия законодательно придерживается нейтралитета.