Новосибирск, , 12:34 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 9 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России.

ДТП в Новосибирске 54. мвд. рф

По данным ведомства, мужчина на арендованном автомобиле «Volkswagen Polo» совершил наезд на пешеходов, которые находились на тротуаре у остановки общественного транспорта на улице Ипподромской. От полученных травм 67-летняя женщина скончалась на месте, ещё трое женщин доставлены в больницу.

Установлено, что водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».