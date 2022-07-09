Москва, 9 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

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Между тем в районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражён пункт временной дислокации нацбатальона «Торнадо».