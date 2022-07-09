Москва, 9 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражён пункт временной дислокации националистического батальона «Торнадо». Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Штурмовики Су-25 ВКС России

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«Уничтожено более 40-ка боевиков и до 10 единиц вооружения и военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе н. п. Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВСУ уничтожено 75 националистов.