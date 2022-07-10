Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего официального визита в Австрию заявил, что главной целью страны является вступление в ЕС, сообщает 8 июля gov. ge.

Ираклий Гарибашвили во время визита в Австрию Geo.ge

»… это очень важный период для нас, грузин, мы ждали решения Европейской комиссии. Решение Европейского совета можно оценить как историческое, о чем заявили сами европейские лидеры. Грузины разделяют общие европейские ценности, главная мотивация для нас — стать членом Европейского союза, членом великой европейской семьи. Я также хотел бы отметить, что, конечно, предоставление нам европейской перспективы — это признание прогресса, достигнутого за эти годы, и мы это очень ценим», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр также заявил о готовности правительства гарантировать привлечение к процессу выполнения «12 пунктов» требований ЕС оппозиционные партии и представителей гражданского сектора.

Напомним, что Европейская комиссия выдвинула Грузии в качестве условия для получения статуса кандидата в члены ЕС требования из 12 пунктов.