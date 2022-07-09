Новосибирск, , 12:19 — REGNUM В Новосибирске проведена проверка после задержки авиарейсов в аэропорту «Толмачёво». Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Авиаперевозки Sean MacEntee

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«Установлено, что 7 июля 2022 года ввиду неблагоприятных метеоусловий в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина допущена задержка рейса авиакомпании «Сибирь», выполнявшего регулярный полёт по маршруту Новосибирск — Владивосток. При этом вопреки требованиям закона в период 13-ти часового ожидания отправления рейса гражданам не были предоставлены в полном объёме бесплатные услуги, в том числе по их размещению в гостинице», — уточнили в ведомстве.

Генеральному директору авиакомпании внесено представление, в отношении предприятия возбуждено административное дело.